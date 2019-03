Desempenho da Funtrab-MS atingiu 309% no número de trabalhadores colocados em fevereiro

Campo Grande(MS) – A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab-MS), vinculada à Secretaria de Estado de Direitos Humanos , Assistência Social e Trabalho(Sedhast), por meio de suas 31 Casas do Trabalhador, que são os postos Sine no Estado, apresentou em fevereiro deste ano, um aumento de 309,38% no número de trabalhadores colocados no mercado de trabalho. Esse número em janeiro, foi de 640 e no fechamento de fevereiro, resultou em 2.620 colocados.

Os municípios que mais se destacaram em fevereiro foram: Aquidauana (602), Iguatemi (414) e Miranda (353).

Vale lembrar que no mês de janeiro de 2019, Mato Grosso do Sul constava em 2º lugar entre as unidades da federação na geração de empregos formais. O ranking é realizado considerando o crescimento percentual de empregos, em relação aos dados do mês anterior.

De acorso com o diretor-presidente da Funtrab, Clistiano Fernandes, a Fundação é o órgão responsável pela gestão das políticas públicas de trabalho, emprego e renda em Mato Grosso do Sul. “As ações da política pública do trabalho desenvolvidas pela Fundação funcionam, de forma integrada às unidades de execução operacional, que proporcionam ao trabalhador mais qualidade no atendimento e a criação de postos de trabalho e geração de renda fazem parte das ações”, finaliza.

Texto e foto: Cláudia Yuri – Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab-MS)