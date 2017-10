Desejo ver o arsenal nuclear dos EUA em 'boa forma', diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira que deseja ver o arsenal nuclear americano em uma "boa forma", afirmando que é necessário aumentá-lo e modernizá-lo. O republicano ressaltou que o arsenal nuclear dos EUA precisa crescer, apesar de ter ponderado ao afirmar que não deseja ver um aumento de 10 vezes.

Os comentários de Trump foram feitos no Salão Oval da Casa Branca, em uma breve conversa com repórteres durante a visita do primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau. O Tratado de Livre Comércio da América do Norte (Nafta, na sigla em inglês) foi um dos assuntos abordados pelos dois, com Trump evitando dizer o que irá acontecer em relação ao pacto. "Vamos ver", disse. "É possível que cheguemos a um consenso. Mas também é possível que não", afirmou, ressaltando que está aberto a acordos comerciais bilaterais com México e Canadá.

Trump também comentou sobre o acordo nuclear do Irã de 2015, promulgado durante o governo do ex-presidente Barack Obama. De acordo com o republicano, "vocês verão muito em breve a minha decisão" sobre o pacto.

O republicano também disse ter uma boa relação com o secretário de Estado americano, Rex Tillerson, mas disse que não necessariamente os dois concordam em tudo sobre como lidar com a Coreia do Norte. O presidente disse escutar a todos, "mas, em última instância, a minha decisão é a que importa e eu farei o que for certo para os EUA e para o mundo".

