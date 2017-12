Desde 2014 sem decoração natalina, Rua 14 de Julho ganhou luminárias gigantes na última terça-feira

Satisfeito com as parcerias que conquistou ao longo do ano, o Prefeito Marquinhos Trad reforçou o convite para a população prestigiar os pontos com decoração natalina, a Cidade do Natal e o citytour gratuito. - Foto: Diogo Gonçalves

O Natal se aproxima e a Cidade Morena ganhou mais um presente para celebrar com sua população. Na última terça-feira, dia 13, a Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG), em parceria com a Prefeitura Municipal entregou uma iluminação especial para a Rua 14 de Julho, berço do comércio da Capital.

As 16 luminárias gigantes de Natal, foram instaladas na Rua 14 de Julho, entre a avenida Afonso Pena e a Rua Marechal Cândido Mariano Rondon. “Cada luminária possui 4 metros de altura. Toda a estrutura foi produzida com mão de obra local, gerou mais de 30 empregos, e foi pensada como um atrativo sustentável, econômico e clean, porém com layout mais elegante, para que não atrapalhasse a visualização das lojas. O consumo de energia durante toda a ação vai gerar um custo estimado de R$500, de acordo com cálculos da concessionária, reforçando a sustentabilidade do projeto”, explicou a gerente de marketing da ACICG, Denise Amorim Pires.

Presidente da ACICG, João Carlos Polidoro acredita que a ação pode contribuir para a segurança da região, e consequentemente aumentar o movimento no período noturno. “Natal é luz, alegria e renovação da esperança. Desejamos que essas luzes possam inspirar quem passar pelo Centro nos próximos dias, não só ajudando a movimentar o comércio, mas lembrando o quão especial é essa data”.

A cerimônia de entrega aconteceu na Rua 14 de Julho, esquina com a Rua Barão do Rio Branco, e contou com a presença do Prefeito Marquinhos Trad, do presidente da ACICG, João Carlos Polidoro, do vice-presidente da entidade, Luis Fernando Buainain, e de empresários e lojistas da região.

“O desafio foi muito grande, mas a gente não desistiu. Fizemos de tudo para que o espírito natalino voltasse a Campo Grande, principalmente nessa região, que há muito tempo merece atenção. É importante dizer que no próximo ano não teremos mais esta Rua 14 de Julho como vemos hoje, pois com a revitalização do Centro ela estará de cara nova, e os próprios empresários vão se motivar para investir na decoração de seus prédios”, lembrou o presidente.

Polidoro também parabenizou o Prefeito pela gestão e o pagamento antecipado do 13º salário aos servidores do município. “Este ano, mesmo com a crise, a prefeitura conseguiu honrar 15 folhas de pagamento, sendo 13 deste ano e mais duas do ano anterior. Estamos vendo a situação do município se normalizar. O desafio agora é não pararmos de crescer, não pararmos de investir na cidade e continuar melhorando Campo Grande”, finalizou o presidente da ACICG.

Satisfeito com as parcerias que conquistou ao longo do ano, o Prefeito Marquinhos Trad reforçou o convite para a população prestigiar os pontos com decoração natalina, a Cidade do Natal e o citytour gratuito. “As parcerias têm sido muito utilizadas para devolvermos a autoestima aos campo-grandenses. Ninguém governa sozinho, e essa cidade pertence a todos aqueles que aqui chegam. O Polidoro com sua diretoria nunca viraram as costas para nossa cidade, e sempre estiveram presentes em todos os eventos beneficentes para ajudar as pessoas de maior vulnerabilidade social. A ACICG movimenta nossa cidade, e ela tinha que ser conduzida mesmo por pessoas que têm a estrela do bem, da humanidade”, contribuiu.

Horário especial do comércio: Até o dia 30 de dezembro o comércio fica aberto até as 22h, de segunda-feira a sábado, e até às 18h nos domingos, exceto no dia 31 quando as atividades encerram às 16h. No caso de shoppings, supermercados e hipermercados, o funcionamento será das 9h às 19h no dia 24, e das 9h às 18h no dia 31. Não haverá funcionamento nos dias 25 de dezembro e 1 de janeiro.