Descarrilamento de trem deixa pelo menos 23 mortos na Índia

Lucknow, 20 (AE) - Um descarrilamento de trem no norte da Índia deixou pelo menos 23 pessoas mortas e mais de 80 feridas, afirmaram autoridades neste domingo. Equipes de resgate trabalharam durante toda a noite para retirar vítimas do local, após o problema ocorrer na noite de sábado para domingo.

A polícia ferroviária e voluntários ajudavam a retirar feridos do Kalinga-Utkal Express, que viajava para a cidade sagrada hindu de Haridwar, oriundo de Puri, no Estado de Orissa, leste do país.

Funcionário da estação da pequena cidade de Khatauli, onde ocorreu o acidente, Rajendra Kumar disse que havia sido detectada uma ruptura no trilho do trem na sexta-feira e que trabalhadores ficaram todo o dia na área fazendo reparos. Kumar afirmou que alguns trens, movendo-se muito lentamente, haviam passado pela área mais cedo no sábado, por isso o Kalinga-Utkal Express teve autorização para seguir adiante. No caso desse trem, porém, ocorreu o descarrilamento.

O ministro das Rodovias Federais, Suresh Prabhu, determinou uma investigação. O primeiro-ministro Narendra Modi enviou uma mensagem de condolência às vítimas e prometeu dar ajuda monetária e outros auxílios para as famílias.

Os acidentes são relativamente comuns na rede ferroviária do país, extensa mas com pouca manutenção. Os padrões de segurança são uma fonte de preocupação, em meio a uma série de acidentes no sistema estatal que opera 9 mil trens de passageiros e transporta cerca de 23 milhões de pessoas diariamente. Fonte: Associated Press.

