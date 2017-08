Descarrilamento de trem deixa 23 mortos e 40 feridos na Índia

Pelo menos 23 pessoas morreram e 40 ficaram feridas hoje (19) por causa do descarrilamento de um trem no estado de Uttar Pradesh, no Norte da Índia, onde as equipes de emergência trabalham para resgatar as pessoas presas, informou a polícia em comunicado.

O acidente ocorreu por volta das 17h30 (9h em Brasília) em Muzaffarnagar. Seis vagões de um trem da Kalinga Utkal Express, que vinha da cidade oriental de Puri, saíram da via, segundo uma fonte dos serviços de resgate.

O ministro indiano de Ferrovias, Suresh Prabhu, ordenou às autoridades da cidade que se dirijam ao local do acidente, para onde já foram enviadas várias ambulâncias.

"Estão sendo feitos todos os esforços para garantir a rápida operação de socorro e resgate", afirmou o ministro em sua conta no Twitter. Segundo ele, já foi ordenada uma investigação sobre o acidente e serão tomadas medidas "rígidas" para descobrir algum tipo de "erro".

A Força Nacional de Resposta a Desastres (NDRF, por sua sigla em inglês) também enviou várias equipes ao local para ajudar nos trabalhos de resgate, conforme informou o departamento na mesma rede social.

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, e o presidente, Ram Nath Kovind, expressaram pesar pela tragédia em suas respectivas contas no Twitter, por meio das quais manifestaram apoio às famílias das vítimas.

Em janeiro, 29 pessoas morreram e 50 ficaram feridas após o descarrilamento de um trem no estado de Andhra Pradesh. Em novembro, outro acidente ferroviário terminou com 146 mortos e cerca de 200 feridos no norte do país.

A rede ferroviária indiana, com 65 mil quilômetros de percurso, é a quarta mais longa do mundo, atrás apenas de Estados Unidos, Rússia e China, e conta com 1,3 milhão de empregados e 12,5 mil trens, que transportam diariamente cerca de 23 milhões de passageiros.

Segundo um estudo divulgado pelo Ministério de Ferrovias, o investimento em segurança é fundamental no sistema ferroviário indiano, onde na última década aconteceram 1.522 acidentes, nos quais morreram 2.331 pessoas.

