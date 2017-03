Descarrilamento causa lentidão na Linha 8-Diamante da CPTM

O descarrilamento de um trem de manutenção afeta a circulação da Linha 8-Diamante da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) na manhã desta segunda-feira, 13. A lentidão se concentra no trecho entre as estações Jandira e Itapevi, na Grande São Paulo, no qual apenas uma das duas vias está funcionando. De acordo com a companhia, ainda não há previsão de normalização das operações.

Este é o quarto incidente do tipo no transporte sobre trilhos de São Paulo desde fevereiro. No dia 27 do mês passado, um trem da Linha-12 Safira da CPTM descarrilou nas imediações da Estação Itaim Paulista, na zona leste de São Paulo. Os dois anteriores foram nos dias 21 e 7 do mesmo mês, na Linha 5-Lilás e na Linha 3-Vermelha, do Metrô.

