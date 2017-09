Desburocratização para empresas de MS entra em nova fase

O evento acontece das 8 às 12 horas no dia 19, e das 8 às 17h30 no dia 20 / Divulgação

Gestores e técnicos de instituições de apoio à classe empresarial e de órgãos públicos estaduais e municipais se reúnem nestas terça e quarta-feira, 19 e 20 de setembro, na sede do Sebrae da capital para dar continuidade à implementação da Rede Simples em Mato Grosso do Sul, debatendo os critérios referentes do novo módulo de Licenciamento do Sistema Integrar, que facilita os processos de abertura, alteração e fechamento de empresas.

Participam do encontro representantes do próprio Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, das Juntas Comerciais de Mato Grosso do Sul Minas Gerais (Jucems e Jucemg); da Vigilância Sanitária, do Corpo de Bombeiros, do Instituto de Meio Ambiente do estado (Imasul), e das Secretarias Municipais de Desenvolvimento Econômico e também de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (Semadur).

“É um novo e importante passo para a simplificação e desburocratização, garantindo agilidade nos processos de formalização, alteração, licenciamentos e baixas empresariais”, garante Julio Cesar da Silva, analista técnico do Sebrae em MS.

O evento acontece das 8 às 12 horas no dia 19, e das 8 às 17h30 no dia 20. Informações: 0800 570 0800.

