Desafio Fort 2017 foi marcado pela Solidariedade

No último dia 20 de agosto, aconteceu a 4ª corrida de milhas “Desafio Fort”, que, este ano, teve toda a arrecadação da taxa de inscrição doada pela Rede Fort Atacadista para a Legião da Boa Vontade. No total, foram arrecadados R$ 22 mil, que serão usados na instalação da cobertura da quadra esportiva do Centro Comunitário de Assistência Social da LBV na capital morena.

A prova reuniu mais de 800 esportistas que disputaram os percursos de 2,5 milhas e 5 milhas, nas categorias masculino e feminino. Os organizadores também disponibilizaram a prova de caminhada de 2,5 milhas. Leandro Moura, um dos competidores que disputou o percurso de 5 milhas, destacou a importância de unir o esporte à solidariedade: “A corrida é muito importante para nós que praticamos já algum tempo, mas ficamos felizes quando vemos que tem um fundo social, que irá contribuir com uma Instituição que tem destaque na sociedade como a LBV, isso incentiva muito mais a nossa participação”.

“Tenho meus filhos que são atendidos pela LBV, um projeto muito bom e ficará melhor ainda depois da cobertura da quadra. Vim correr hoje para ajudar e também cuidar da saúde”, destacou o sr. Arnaldo Siqueira.

No local foi montada uma infraestrutura confortável para os participantes, além de uma área kids, para que a famílias pudessem se divertir e praticar esportes em conjunto com os pequenos. Também houve aquecimento com zumba, muita música, sorteio de vales compras para todos os atletas participantes, entre outros momentos agradáveis.

Para Vagner Silva, gerente de frente de caixa do Fort, o evento é marcado pela solidariedade entre todos. “Estamos a todo o vapor, incentivando nossos operadores de caixa a vestir a camisa da LBV, assim todos os clientes conseguem interagir também. E o pessoal sempre pergunta, 'é para LBV', então digo sim! A LBV já é bem conhecida, então a maioria do pessoal fica muito feliz de saber que esse pouco que estamos ajudando é muito para as outras pessoas”.

“Fico feliz de saber que é para a LBV. Não só o troco que deixamos nos caixas, mas também a corrida. Já conheço a LBV e sou colaborador, então todo muito deveria fazer a sua parte”, afirma o sr. Geraldo Antônio, que no momento da corrida estava fazendo suas compras no supermercado.

A Legião da Boa Vontade agradece todos os competidores e parceiros nesta empreitada, que garantirá a cobertura da quadra poliesportiva, onde as crianças e adolescentes atendidos pela Instituição, na capital morena, terão mais segurança na prática de esportes, longe dos raios solares e protegidos da chuva.

Sobre o Troco Solidário

O projeto “Troco Solidário” é uma das práticas de Responsabilidade Social da empresa, que conta com a Solidariedade da população do município. As doações são feitas nos caixas das lojas, na maioria das vezes pequenas quantidades que, somadas resultam num grande montante que beneficia uma Instituição a cada seis meses, transformando a vida de muitas pessoas.

“Quando se fala em educação e trabalho social com crianças, é riquíssimo o trabalho desenvolvido pela LBV, porque toda a estrutura e organização é impecável, isso é muito importante para quem entra no troco solidário, porque até o cliente se manifesta em conhecer e querer saber como é feito o trabalho. Então, vimos que a Instituição é uma organização muito séria para estar junto com o Fort nesta parceria”, afirma a encarregada do Fort Atacadista Priscila Santana.

O passo a passo para a instalação da quadra coberta você acompanhará aqui em nosso site e em nossas redes sociais.

Visite, apaixone-se e ajude a LBV! Em Campo Grande, MS, o Centro Comunitário de Assistência Social, da Legião da Boa Vontade, está localizado na Avenida Gunter Hans, 5055 — Jd. Aero Rancho, Setor VII. Para outras informações, ligue: (67) 3378-1700.

