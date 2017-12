“Desafio é acabar com sentimento de posse sobre as mulheres”, afirma subsecretária

Pasta integrada ao projeto de gestão estadual tem atuado na defesa dos direitos das mulheres, como forma de assegurar garantias previstas na Constituição Federal.

Campo Grande (MS) – Acabar com o sentimento de posse em relação às mulheres é um dos principais desafios da Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, do Governo de Mato Grosso do Sul, na luta contra a violência de gênero.

Titular da pasta, a subsecretária Luciana Azambuja explica que a mulher tem de deixar de ser vista como propriedade e passar a ser enxergada como um ente de diretos, com garantias previstas na Constituição Federal de 1988, na Lei Maria da Penha e em diversas outras legislações vigentes no Estado, no Brasil e no mundo.

“Esse sentimento de posse, de propriedade, viola os direitos das mulheres. O fato de uma mulher querer acabar um relacionamento por exemplo não significa que ela precisa ser espancada. Temos um grande desafio de mudança de comportamento da sociedade”, explicou Luciana.

Para reverter esse quadro, o governo tem investido, por meio da Subsecretaria, em um conjunto de ações que incluem levar a informação e o conhecimento sobre os direitos das mulheres a partir do contexto escolar.

Pelo Programa Maria da Penha vai à escola, foi alcançado público de 45,8 mil pessoas no interior do Estado e mais 16.350 em Campo Grande. Entre as ações do programa, estiveram palestras e orientação à comunidade escolar.

“Ao mesmo tempo em que levamos informação às meninas sobre seus direitos, explicamos aos meninos as atitudes que violam os direitos das mulheres e podem ser consideradas crimes”, detalha a subsecretária de Políticas para as Mulheres.

Ao todo, a atuação da subsecretaria em ações, programas e projetos desenvolvidos em 2017 alcançou 375 mil pessoas em prol dos direitos das mulheres. “O governo tem políticas efetivas de combate à violência contra a mulher”, destacou a subsecretária.

Danúbia Burema – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Edemir Rodrigues