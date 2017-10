Desabamentos na orla da Praia da Macumba continuam

Rio de Janeiro - A força da água provocou o desabamento de mais um trecho do calçadão na Praia da Macumba, zona oeste do Rio de Janeiro, desmoronando a ciclovia situada sob a calçada (Tânia Rêgo/Agência / Tânia Rêgo/Agência Brasil

Desde a semana passada, a ressaca no mar já derrubou cerca de 300 metros da orla da Praia da Macumba, no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio de Janeiro. Novos flagrantes hoje (11) mostraram o desabamento de mais trechos do calçadão e da ciclovia construídos há 15 anos.

O cálculo foi feito por comparação entre imagens exibidas na imprensa com imagens de satélite, já que a prefeitura não enviou um balanço do estrago.

Em nota, a Secretaria de Conservação e Meio Ambiente (Seconserma) informa que formou um grupo de estudos com a Rio-Águas e a Geo-Rio para definir a solução mais adequada para recompor o trecho atingido pelo mar na Praia da Macumba. "Ressaltamos a importância de os frequentadores respeitarem os limites de interdição, a fim de evitar acidentes”, diz ainda o comunidado divulgado nesta quarta-feira.

A prefeitura do Rio informa que já acionou equipes para ampliar o isolamento da área.

Não há emissão de alerta de ressaca pela Marinha para a região nos próximos dias. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para o Rio de Janeiro hoje (11) é de temperatura estável, com mínima de 20 graus Celsius (ºC) e máxima de 36ºC, com céu claro a parcialmente nublado e ventos fracos a moderados. Para amanhã, a temperatura fica entre 23ºC e 30ºC, com céu claro e ventos fracos.

Veja Também

Comentários