Desabamento de muro deixa um morto e 7 feridos no RJ

O desabamento de um muro em Benfica, zona norte do Rio de Janeiro, próximo da comunidade Arará, na manhã desta quarta-feira, 8, deixou ao menos um morto e sete feridos.

Trata-se de um terreno da Prefeitura que passa por obras. A construção pertence ao Morar Carioca, da Secretaria Municipal de Habitação do Rio de Janeiro (SMHC).

Seis quartéis do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil municipal e estadual, Polícias Militar e Civil estão na rua Couto de Magalhães, em frente ao número 225, para prestar atendimento às vítimas. Também foram acionadas equipes da Guarda Municipal, da Comlurb e da CET-Rio.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas foram levadas para o Hospital Municipal Souza Aguiar e para o Hospital Municipal Salgado Filho.

De acordo com o Centro de Operações da Prefeitura do Rio (COR) devido ao desabamento do muro a via está totalmente interditada.