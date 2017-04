Des. Bertelli é designado para Comissão Judiciária Internacional e como Corregedor-Geral Adjunto

Além de atuar em Câmara Cível, em Seção Cível e no Tribunal Pleno, o Des. Vilson Bertelli foi designado para exercer a função de Corregedor-Geral de Justiça Adjunto e para compor a Comissão Estadual Judiciária de Adoção Internacional de MS (CEJAI). As duas designações foram publicadas no Diário da Justiça, edições nº 3767 e 3771 respectivamente.

Questionado sobre as novas áreas de atuação, Bertelli lembrou que são desafios que exigem muita responsabilidade e que reúne condições de atender as expectativas do Des. Romero Osme Dias Lopes, Corregedor-Geral de Justiça, responsável pelas designações.

“É uma honra ocupar essas funções e as designações revelam a confiança que, de alguma forma, o Corregedor tem no meu trabalho porque nos identificamos, isto é, temos o mesmo pensamento no que se refere às ações da Corregedoria. Além disso, o Des. Romero pretende transformar a CEJAI/MS em modelo para todo o país e confia que poderei contribuir nesse trabalho”.

Conheça – Na maioria dos estados brasileiros, as CEJAIs são presididas pelo Corregedor-Geral de Justiça, como é em Mato Grosso do Sul.

Compete à CEJAI de MS exercer as obrigações operacionais e procedimentos que não se incluam naquelas de natureza administrativa a cargo da Autoridade Central Administrativa Federal, respeitadas as determinações das respectivas leis de organização judiciária e normas locais que a instituam.

