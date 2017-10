Dermatologistas dão dicas de como proteger os cabelos dos danos solares

Não é só a pele que sofre com os danos do sol. Os raios UV emitidos são um perigo também para os cabelos. Dessa forma, é preciso tomar alguns cuidados para proteger os fios. “Quando o cabelo está muito exposto ao sol, ele fica sem brilho e ressecado, tornando-se frágil e quebradiço por conta da alteração na queratina”, afirma a dermatologista Camila Dornellas, da Clínica Vanità.

Para proteger os fios, são fundamentais alguns cuidados. “Assim como a pele, as radiações conseguem penetrar nos fios capilares e causar danos em sua composição”, detalha a dermatologista Vanessa França, sócia de Camila, na clínica. Pensando em ajudar e alertar as pessoas para os cuidados com o sol, as dermatologistas listaram algumas dicas que ajudam a proteger os fios.

1 – O uso de produtos com proteção solar é indicado. “Se a exposição solar for prolongada ou intensa, o cuidado com os fios deve ser redobrado. “ Existem no mercado várias marcas de Leave ins com filtro UV, eles protegem os fios dos raios nocivos" , afirma Camila.

2 – Outra forma de proteção é o emprego de barreiras físicas. “O uso de guarda sol, lenços e chapéus , atuam como proteção física bem efetiva contra os danos do sol”, esclarece a dermatologista Vanessa. “Prender o cabelo em um coque também é uma boa saída, desse jeito limita a área atingida pelos raios”, completa.

3 – Retirar o sal e o cloro também é importante. “Quanto menos as substâncias ficarem nos fios, menor será o dano. O cloro e o sol abrem as cutículas dos cabelos, o que o deixam ainda mais sensíveis. A dica é tomar uma ducha de água doce sempre que sair do mar ou piscina”, esclarece Dra Camila.

4 – Caso tenha se exposto muito ao sol, e a ideia for recuperar os fios, a hidratação é a melhor escolha. “Os produtos condicionadores conseguem trazer de volta a maleabilidade e hidratação do fio”, finaliza Dra Vanessa.

Atualmente, a indústria de cosmético e farmacêutica conta com uma grande variedade de produtos que auxiliam na proteção dos fios contra o raio UV e exposição demasiada. Para ajudar a encontrar esses produtos, listamos algumas opções.

Proteção solar

1-Uma ótima dica de produto para proteger os fios da ação do sol é o Uniq One da Revlon, que além de fornecer proteção solar, ainda promove hidratação, nutrição e controle do frizz.

2- O Rio Beach Waves da Cadiveu além de conferir proteção UV também cria ondas com movimento dando maciez e texturizando os fios.

3-Já o leave in da linha de Mandioca da Vitiss Cosméticos além de possuir filtro UV, protegendo os cabelos, ela também fortalece as madeixas, podendo ser reaplicado após cada mergulho.

4-Para quem prefere uma textura mais leve o sérum Hide Sun da Lowell evita que as radiações ultravioleta danifiquem as fibras capilares sem pesar nos fios.

Hidratação pós sol

1-Solar Sublime da L’Oreal é uma mascara reparadora que tem alto poder de nutrição, ideal para cabelos que estão danificados após exposição ao sol e a água do mar.

2-A linha de Monoi Tahiti da Vitiss Cosméticos é enriquecida com óleo de coco e promove uma hidratação restruturante nos cabelos, que auxiliam na restauração da vitalidade deixando-os ainda mais macios.

3-Sun Protect da Bonacure Schwarzkopf é um creme de tratamento especifico para o tratamento de cabelos que sofreram com o sol, enriquecido com óleo de Monoi , ele repara e nutre os fios.

4-O SOS Summer Masque da K.Pro protege e evita o ressecamento dos fios, contem queratina hidrolisada que trata a estrutura capilar de dentro pra fora.

