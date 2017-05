Dermatologista ensina a cuidar de unhas quebradiças

Nossas unhas podem revelar alguns segredos. E não se trata somente de elas mostrarem um pouco da nossa personalidade devido à escolha do esmalte ou do formato do corte. Elas nos ajudam a sinalizar quando algo vai errado com a nossa saúde.

Se suas unhas estão quebradiças, saiba que existe uma série de razões para isso. Além de ser uma herança genética, as “unhas fracas” estão associadas a uma alimentação restritiva, pobre em vitaminas e nutrientes, doenças como o hipotireoidismo e anemia e possível falta de cuidados específicos para mantê-las saudáveis.

Segundo a dermatologista consultora da megafarmácia digital Netfarma, Maria Paula Del Nero, a unha é formada por camadas interligadas. As ligações entre elas podem se enfraquecer em razão da desidratação. Assim, unhas ressecadas acabam descamando e quebrando com facilidade. Por isso, recomenda-se o uso de luvas para realizar algumas atividades, como lavar pratos ou mexer com produtos de limpeza.

Os esmaltes são lindos e dão um look diferente. Porém, é importante deixar a unha livre de produtos químicos por alguns períodos. Quem não dispensa a cor nas unhas pode continuar pintando, mas com moderação. É necessário deixar o esmalte de lado de vez em quando, e sempre monitorar a saúde das unhas. O ideal é alterar as semanas, uma com esmalte, e a outra sem ele. Se surgirem manchas ou qualquer sinal diferente, consulte o dermatologista.

Para proteger as unhas, a Dra. Maria Paula alerta para o uso constante de removedores de esmalte contendo acetona, substância que leva ao ressecamento. É necessário também ficar atenta ao excesso de remoção das cutículas, que servem como barreira protetora para as unhas.

Vale também ressaltar a importância da vitamina D para as unhas frágeis e a necessidade de reposição caso esteja com deficiência. “Isso melhora o estado as unhas quebradiças. Além da vitamina, é fundamental a reposição de de biotina também, uma substância que é boa tanto para a pele, quanto para cabelos e unhas”, sugere.

E quanto às bases fortalecedoras? Existem bases que têm exclusivamente essa função. Para que tenham efeito, entretanto, é importante passá-las quando as unhas estiverem livres de esmalte e usá-las por um período. As melhores têm em sua composição vitaminas e minerais.

Alguns óleos também fortalecem e hidratam a pele e não devem ser subestimados, como o óleo de cravo, de amêndoa e de melaleuca, ou cremes específicos para a hidratação das unhas. Outra forma de prevenir e tratar o “quebra-quebra” é recorrer a um bom hidratante diariamente nas mãos, lembrando de aplicá-lo nas unhas também. E, acima de tudo isso, lembre-se que a alimentação saudável e rica em nutrientes é fundamental para a saúde do seu organismo, e também das suas unhas.

