DER faz operação especial em rodovias de acesso à Aparecida do Norte

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) iniciou, nesta sexta-feira (11), a Operação Padroeira 2019 nas rodovias de acesso à região de Taubaté, onde fica a cidade de Aparecida do Norte, para onde romeiros de todo o país seguem para comemorar o Dia da Padroeira do Brasil, neste sábado (12). A ação do DER encerra no domingo (13).

Segundo o DER, o esquema especial foi organizado para minimizar o impacto do aumento de peregrinos nas rodovias, sobretudo durante o feriado, bem como intensificar o monitoramento para garantir melhores condições de segurança aos motoristas e usuários.

O DER reforçou a sinalização de alerta nas rodovias que integram a ação com 14 veículos de apoio aos usuários, sendo seis viaturas de inspeção; cinco guinchos leves; um guincho pesado e dois veículos de apoio. Além disso, aproximadamente 50 profissionais vão trabalhar em esquema de plantão nas estradas. Todos os trechos contarão com viaturas de inspeção 24 horas por dia.

As rodovias que integram a Operação de Monitoramento são a SP-042 – Rodovia Vereador Julio da Silva; Km 149,5 ao Km 169,5; SP-046 – Rodovia Oswaldo Barbosa Guisardi; Km 151,2 ao Km 167,1; SP-123 – S/D; Km 033,3 ao Km 025,5; SP-132 – Rodovia Doutor Caio Gomes Figueiredo; Km 151 ao Km 167,7; SP-062 – Rodovias Prefeito Edmir Vianna Moura, Vito Ardito, Emilio Amadei Beringhs, Amador Bueno da Veiga, Vereador Abel Fabricio Dias, Professora Marieta Vilela da Costa Braga; Km 101 ao Km 172,6; SPA-099/060 – S/D; Km 0 ao Km 4; SPA-092/060 – Rodovia Manuel Cesar Ribeiro; Km 0 ao Km 5,3; SPA-085/060 – S/D; Km 0 ao Km 4,1; SP-052 – Rodovias Hamilton Vieira Mendes e Doutor Avelino Junior; Km 209,9 ao Km 236,1; SP-058 – Rodovia Deputado Nesralla Rubez; Km 201,8 ao Km 213; SP-183 – Rodovia Christiano Alves da Rosa; Km 0 ao Km 13; SP-062 – Rodovias Professora Marieta Vilela da Costa Braga, Avenida Padroeira do Brasil, Prefeito Aristeu Vieira Vilela, Deputado Oswaldo Ortiz Monteiro; Km 202,1 ao Km 172,6; SPA-021/060 – Rodovia Julio Fortes; Km 0 ao Km 8,8;

Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto

A utilização do Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto (SP-70) não é aconselhável para os romeiros. Como é um corredor com alto volume de tráfego, alta velocidade permitida (120 km/h) e poucas áreas de vazão da pista, a concessionária não recomenda o uso do acostamento para caminhada nem para a prática de ciclismo. Uma opção para quem for fazer a peregrinação para a cidade de Aparecida de Norte a pé ou de bicicleta é utilizar a Rota da Luz, pois é o caminho mais adequado e seguro. Para informações acesse www.rotadaluz.com.br .

Caso não seja possível evitar o corredor, a Ecopistas recomenda que os pedestres caminhem em fila indiana, fora do acostamento, atrás das defensas metálicas e contra o fluxo de veículos. Recomenda ainda usar roupas claras e com refletivos para aumentar visibilidade e atravessar a pista apenas pelas passarelas.

Atendimento ao usuário

Durante o feriado, os usuários do Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto terão à disposição 245 profissionais e 49 viaturas para atendimento, entre elas quatro ambulâncias de resgate, uma UTI móvel, seis rotas de inspeção de tráfego, cinco guinchos leves e dois pesados, além de um caminhão irrigadeira.

Durante o período de maior movimentação, a concessionária contará ainda com o apoio de outros oito guinchos tipo plataforma. Além disso, a Ecopistas dispõe na rodovia duas bases de Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) e mais duas bases operacionais onde os motoristas podem parar para beber água, usar o banheiro ou pedir apoio em caso de emergência. As bases SAU estão localizadas nos quilômetros 28 e 59 da rodovia Ayrton Senna, sentido interior, e as bases operacionais nos quilômetros 19 e 92, sentido interior, e no km 115 em direção a São Paulo.

Operação Papa-fila

Para evitar que se formem filas nos horários de picos, as praças de pedágio funcionarão com capacidade máxima. Também será implantada a Operação Papa-fila nas praças de Itaquaquecetuba e Guararema. Nessa atividade, funcionários devidamente identificados estarão à disposição dos motoristas para realizar a cobrança antecipada às cabines.

A previsão da Ecopistas é que entre 646 mil e 665 mil veículos passem pelas quatro praças de pedágio do corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto, nos dois sentidos, durante o feriado religioso da Nossa Senhora Aparecida, de 11 a 13 de outubro.

Por ser um dos principais caminhos para a cidade de Aparecida de Norte, a concessionária espera a passagem de 166 mil veículos em direção ao interior, apenas na praça de Itaquaquecetuba, no km 33 da rodovia Ayrton Senna. No retorno à capital paulista, o fluxo deve ser mais intenso no domingo (13), das 16h às 19h.