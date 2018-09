Deputados russos aprovam reforma da Previdência

A Câmara Baixa do Parlamento russo aprovou nesta quarta-feira, 26, o projeto de lei que aumenta a idade mínima para aposentadoria, proposta considerada impopular que tem causado indignação na população. O plano do governo de Vladimir Putin aumenta as idades de aposentadoria para homens e mulheres em cinco anos e causou fúria nos blocos políticos da Rússia.

Russos mais velhos temem que não viverão tempo suficiente para receber os benefícios, enquanto as gerações mais jovens se preocupam com o emprego.

Caso os trabalhadores se mantenham ativos por mais tempo, as oportunidades de trabalho se tornarão limitadas.

A Duma votou a adoção da segunda leitura do projeto, mas a proposta ainda precisa que passar por uma terceira leitura antes de ir para o Senado - o que é considerada mera formalidade - e ser assinada pelo presidente, Vladimir Putin. Fonte: Associated Press