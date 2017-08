Deputados pedem ao Governo retorno de cursos gratuitos em Centro de Línguas

O fechamento do Centro Estadual de Línguas e Libras Professor Fernando Peralta Filho, unidades de Campo Grande e Dourados, foi alvo de críticas dos deputados estaduais durante sessão ordinária dessa terça-feira (1/8). O deputado Pedro Kemp (PT) usou a tribuna para fazer um apelo ao Governo do Estado, para que reveja a decisão.

Segundo apurado pelo parlamentar, o Executivo gastava em torno de R$ 100 mil por mês com a manutenção dos cursos de inglês, espanhol, alemão, italiano, francês, libras e português para imigrantes. “Não venham me dizer que esse recurso, de R$ 1,2 milhão ao ano, vai salvar da crise. O Governo gasta cerca de R$ 13 milhões com publicidade, por que não corta nisto? É uma nova punição dos filhos dos trabalhadores”, questionou o deputado.

Kemp lamentou a decisão de fechamento e disse que 1.423 alunos ficarão sem aulas. “Alguns estão na metade dos cursos, não foram ouvidos, foi uma decisão arbitrária, sem contar os professores que serão demitidos. Eram cursos de qualidade, segundo diversos depoimentos que me fizeram. O Governo tem que apresentar um plano para redução de gastos de forma que não afete áreas prioritárias, como a Educação, que já está com sérios problemas, salas lotadas, falta de professores e administrativos”, explicou Kemp, que é presidente da Comissão Permanente de Educação, da Casa de Leis.

O deputado João Grandão (PT) também criticou o fechamento do Centro de Línguas. “Esse Centro não é gasto, é investimento. Eu já fui eliminado de vestibular pela falta do domínio em inglês. Esse corte de recursos nos deixa decepcionados e fazemos também um apelo para que a base do Governo na Assembleia Legislativa interfira nessa decisão. Essas aulas são ações que dão oportunidades de competições ao pobre, nos estudos e no mercado de trabalho”, resumiu.

