Deputados estaduais devem aprovar alterações no Programa “Bolsa Atleta” nesta terça-feira

A sessão que marca a segunda votação do Projeto de Lei número 50/2017, que estabelece as regras para concessão da bolsa atleta e bolsa técnico passam pela segunda votação na Assembleia Legislativa.

Conforme Marcelo Ferreira Miranda, diretor-presidente da Fundesporte, um dos principais pontos do projeto é a melhoria do incentivo recebido pelo atleta em idade escolar, que se dedica ao treinamento e representa Mato Grosso do Sul em competições.

Outro aspecto incluído no projeto em tramitação é a criação da bolsa-técnico destinada aos professores da Educação Física. Os profissionais podem receber benefícios por meio de atuação em nível escolar, ou por treinarem atletas que participam de competições nacionais e internacionais.

A Fundesporte espera a participação massiva de atletas e técnicos na sessão que marca a votação do Projeto de Lei. Os deputados estaduais levam o tema ao plenário da Assembleia Legislativa, nesta terça-feira, 16 de maio às 10 horas da manhã.

Lívia Machado – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

