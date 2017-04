Deputados estaduais avaliam 100 dias das administrações municipais

Na semana em que os prefeitos completam 100 dias de administrações municipais, os deputados estaduais avaliaram durante a sessão desta quarta-feira (12) a gestão de Marquinhos Trad (PSD) frente à Prefeitura de Campo Grande.

Dr. Paulo Siufi (PMDB) trouxe o tema ao subir na tribuna e elogiou o atual prefeito da Capital. “Em 100 dias Marcos Trad entregou novas ambulâncias, garantiu merenda e uniforme escolar, firmou convênio para que a Santa Casa não fechasse, colocou mais de 70 mil lâmpadas e tapou mais de 85 mil buracos. É isso que um administrador tem que fazer, ele está de parabéns e encheu a população de esperança”, destacou Siufi.

Para Antonieta Amorim (PMDB), um “Estado forte se faz com bons administradores municipais”. Ela citou também o prefeito de Costa Rica, Waldeli dos Santos Rosa (PR), reconhecido nacionalmente por ter pagado aos professores municipais até o 16º salário e metade de um 17º. “Um bom administrador está sempre em conversa com o Governo e o Parlamento, temos aqui vários ex-prefeitos com trabalho reconhecido e antes de dar um voto de confiança ao gestor é preciso olhar quem tem competência”, disse a deputada.

Segundo o deputado Paulo Corrêa (PR), Campo Grande precisava de um bom gestor. “O Marquinhos está cumprindo esse papel. Ele trabalha de 15 a 16 horas por dia para resolver os problemas e por isso ele é um orgulho para essa Casa [de Leis – onde Marquinhos atuou como deputado por três mandatos]”.

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Junior Mochi (PMDB) também elogiou Marquinhos. “Ele fez um diagnóstico preciso do que tem em mãos, sabe da dimensão dos problemas, tem humildade para reconhecer dificuldades, busca parcerias, enfim, eu já fui prefeito por oito anos e sei a responsabilidade que é e a falta de recursos que existe. A maior parte do imposto vai para o Governo Federal. Eu digo que ser prefeito é viver na angústia entre o querer e o poder ser”, resumiu Mochi.

Mobilização

O presidente Junior Mochi ainda defendeu durante a sessão desta quarta-feira ampla mobilização para cobrar do Governo Federal a conclusão de obras inacabadas em todo o Estado. "Solicitamos um levantamento à Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul [Assomasul] de todas as obras não concluídas, porque já tivemos a informação de que pelo menos 20% delas estão paradas por falta de recursos", disse.

Segundo o presidente, a direção da entidade se reunirá com os deputados estaduais, na próxima semana, para elaborar documento conjunto a ser encaminhado aos deputados e senadores por Mato Grosso do Sul. "Vamos solicitar que, antes de liberar recursos para novas obras, o Governo Federal conclua as obras já existentes em nosso Estado, porque os chamados elefantes brancos representam prejuízo muito grande ao erário público e aos munícipes", concluiu.

