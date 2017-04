Deputados devem analisar um veto e dois projetos na última sessão da semana

Os deputados devem discutir dois projetos e um veto do Poder Executivo na Sessão Ordinária desta quinta-feira (20). Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, deve ser votado em primeira discussão o Projeto de Lei (PL) 061/2017, de autoria do Poder Executivo, que altera a Lei 2.105, de 30 de maio de 2000, e a Lei 3.498, de 13 de fevereiro de 2008. A proposta adequa a legislação estadual à federal no que diz respeito ao Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil.

Em discussão única será analisado o Projeto de Resolução (PR) 010/2017 do deputado Marcio Fernandes (PMDB), que concede a Comenda do Mérito Legislativo ao senhor Marco Aurélio Santullo.

Veto - Também em discussão única os deputados devem analisar o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação favorável à manutenção do veto total do Poder Executivo ao PL 017/2017, de autoria do deputado Beto Pereira (PSDB). A proposta denomina Lourisvaldo Paes Gomes o Trecho da Rodovia Estadual MS-223, entre as cidades de Figueirão e Costa Rica.

Veja Também

Comentários