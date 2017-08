Deputados criam comenda 'Asa Branca' para homenagear povo nordestino

A Mesa Diretora publicou no Diário Oficial do Legislativo dessa sexta-feira (18), a criação da comenda ‘Asa Branca’ para homenagear pessoas nascidas na região nordeste do Brasil. A iniciativa foi proposição do deputado Amarildo Cruz (PT).

A Resolução 27/2017 cria a honraria que será entregue à pessoa nascida na região nordeste e que tenham contribuído ou contribuem para o desenvolvimento em qualquer setor da sociedade sul-mato-grossense.

De acordo com a publicação, a comenda será entregue em sessão solene, preferencialmente, na semana do ‘Dia do Nordestino’, comemorado no dia 13 de junho. Cada integrante do Poder Legislativo poderá indicar até dois homenageados para receberem a comenda.

Veja Também

Comentários