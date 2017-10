Deputado recebe pedido da comissão dos remanescentes aprovados no concurso da AGEPEN

Na semana passada, o deputado estadual Zé Teixeira (DEM) – 1ºsecretário da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, recebeu mais um pedido para apoiar a causa dos remanescentes do Concurso da Agepen/2016. A solicitação foi realizada por Diego Ferreira Aranda, presidente da Comissão dos Remanescentes Aprovados no referido Concurso Público.

De acordo com o Diego, a Agepen conta hoje com 1379 (mil trezentos e setenta e nove) servidores, para uma população carcerária de 15.541 detentos, “índice que mostra que o Estado necessita aumentar seu efetivo para solucionar os problemas enfrentados na área de segurança pública”, disse.

Segundo afirmações da comissão dos remanescentes, o concurso Agepen/2016 disponibilizou o total de 438 (quatrocentos e trinta e oito) vagas para todos os cargos, subtraindo essa quantidade que já concluíram o curso de formação, restm ainda 1.029 (mil e vinte e nove) remanescentes desse mesmo concurso.

“Ou seja, 1.029 candidatos que foram aprovados em todas as etapas, assim como os demais se esforçaram muito desde a inscrição até a conclusão das etapas, destacando que todos os candidatos investiram com o pagamento de taxas e exames exigidos. Portanto, pedimos o vosso apoio para a nomeação dos remanescentes aqui representados por essa comissão”, disse Diego.

Resultado da Audiência

O deputado Zé Teixeira escutou atentamente as reivindicações de Diego e afirmou que desde fevereiro deste ano tem intercedido pela categoria dos agentes penitenciários. “Buscamos uma solução ideal tanto para os aprovados no concurso da AGEPEN, quanto para o Governo do Estado. Temos a certeza de que o Governador Reinaldo Azambuja está sensibilizado com a categoria e fará o melhor possível. Porém, devemos analisar todos os lados e ver também se há orçamento disponível para a nomeação e pagamento da folha salarial”, relatou Zé Teixeira.

Em 20 de setembro deste ano, Zé Teixeira participou de audiência realizada na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, no qual fora tratada a possibilidade de nomeação dos candidatos aprovados no último concurso da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário de Mato Grosso do Sul (AGEPEN). Junto com deputado estiveram também o deputado estadual Flávio Kayatt (PSDB) e Aud de Oliveira Chaves, diretor-presidente da AGEPEN.

“O diretor da AGEPEN pediu a nós, parlamentares, que fosse providenciado um estudo ou projeto visando a redução das horas extras realizadas pelos servidores na Instituição, com vistas à nomeação dos candidatos aprovados. Ele afirmou que é necessário adequar para nomear os últimos aprovados", finalizou Zé Teixeira.

