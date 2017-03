Deputado propõe isenção de estacionamento rotativo para renais crônicos

Na sessão desta quinta-feira (16/3), o deputado Dr. Paulo Siufi (PMDB) apresentou Projeto de Lei que dispõe sobre a isenção do pagamento de estacionamento rotativo para as pessoas com insuficiência renal crônica. “O objetivo é atender os pacientes que necessitam submeter a hemodiálise, que é um tratamento permanente, no qual ficam conectados nas máquinas por quatro horas, no mínimo três vezes por semana, não podendo sair para inserir os créditos nos parquímetros”, justifica o parlamentar.

O projeto determina que o paciente receba um cartão ou adesivo para a utilização das vagas isentas. A identificação contará com o cadastramento pelo Sistema Único de Saúde (SUS). “É uma forma de eliminar mais um problema enfrentado pelos renais crônicos, que já se sentem tão fragilizados devido ao tratamento”.

Vacinação

Paulo Siufi apresentou ainda Projeto de Lei que institui o Programa Estadual de Vacinação aos profissionais dos Centros Comerciais Populares no Estado de Mato Grosso do Sul, a ser operacionalizado pelo órgão competente em cada município.

“Sempre que houver vacinas contra a gripe H1N1 e outros agentes biológicos, o Poder Executivo deverá atender gratuitamente os profissionais dos Centros Comerciais Populares. Para isso, poderão ser firmados convênios com instituições, assim como a Sociedade Brasileira de Imunização”, esclareceu.

Educação

O parlamentar é autor também do Projeto de Resolução que institui a Medalha de Mérito Educativo Paulo Freire, a ser outorgada, anualmente, aos profissionais da educação básica e do ensino superior, público e privado, que tenham se destacado na sua área de atuação.

“Serão homenageados os educadores que contribuem de maneira excepcional para o desenvolvimento do Estado, seja na sala de aula, na gestão, no planejamento, na inspeção, na supervisão ou na orientação educacional”, disse Siufi.

A Lei 12.612/2012 declarou Paulo Freire como Patrono da Educação Brasileira. Ele coordenou o Plano Nacional de Alfabetização, com objetivo de tirar cinco milhões de pessoas do analfabetismo. Seu método, conhecido como “pedagogia da libertação”, tinha como proposta uma educação crítica a serviço da transformação social.

Veja Também

Comentários