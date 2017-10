Deputado pede mais policiais ambientais para atender Miranda

Teixeira ressalta a relevância deste atendimento uma vez que o serviço de fiscalização ambiental representa um importante instrumento no qual se torna possível garantir a preservação da natureza - Divulgação

O deputado estadual Zé Teixeira (DEM), primeiro secretário da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul solicitou providências do Governo do Estado para proporcionar o aumento do quadro de efetivos da Polícia Militar Ambiental, em Miranda, designando ao menos 27 (vinte e sete) Policiais Militares para o município. O pedido entregue para Teixeira é de autoria do vereador mirandense, Valter Ferreira.

“A unidade local da PM Ambiental não dispõe de contingente suficiente para o mínimo ideal, que seria de 41 (quarenta e um) agentes fixos, que os 14 (quatorze) policiais que atuam no município se dividem em escalas de plantões, causando comprometimento da capacidade de atendimento, e sugere que dentre os servidores a serem designados estejam os seguintes Policiais: CBPM Ítalo Fontes Neto, matrícula 132273021; SDPM Antônio Odair da Cruz, matrícula 118301421; e o SDPM Arilson Queiroz de Oliveira, matrícula 367756021, pelo empenho e dedicação já demonstrados no cumprimento do trabalho”, explicou Zé Teixeira.

Teixeira ressalta a relevância deste atendimento uma vez que o serviço de fiscalização ambiental representa um importante instrumento no qual se torna possível garantir a preservação da natureza, dos interesses da sociedade e, portanto, da coletividade, através da fiscalização e investigação de denúncias que abranjam irregularidades ambientais e causam incômodos à população e degradam o meio ambiente.

“A ampliação do número de policiais ambientais efetivos certamente aprimorará o atendimento à fiscalização e prevenção às práticas que acarretem na degradação ambiental, nas suas diversas formas de poluição e crimes ambientais”, finalizou o parlamentar.