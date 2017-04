Deputado pede detector de metal no prédio da Assembleia Legislativa

Após receber carta do Sinpol – Sindicato dos Policiais Civis de Mato Grosso do Sul, questionando o fato de policiais serem barrados na entrada do Plenário Júlio Maia, ao estarem portando armas, na audiência pública realizada no último dia 28, sobre a reforma da previdência, o deputado estadual Dr. Paulo Siufi usou a tribuna para esclarecer o porquê de não poder entrar armado na Casa de Leis e solicitou à Mesa Diretora que coloque porta com detector de metal na Assembleia Legislativa.

O deputado explicou que, conforme o Art. 361 do Regimento Interno da Casa, “será permitido a qualquer pessoa, convenientemente vestida, assistir, das galerias, às sessões, desde que não porte qualquer tipo de arma”.

“Sabemos do direito que os policiais têm de portar arma e que aqui é aberto ao povo, mas temos que ter a segurança e respeitar o Regimento Interno desta Casa. Portanto, quero esclarecer ao Sinpol que não houve perseguição do corpo de segurança da Assembleia Legislativa”, esclareceu o deputado.

Em ofício enviado ao deputado, o Sindicato reclamou que um policial teve que deixar a arma, enquanto os delegados presentes na audiência teriam entrado sem problema algum.

“A porta que atualmente tem não detecta metal, somente pessoas entrando. Os delegados estavam de paletó e não tem como ver a arma, já com o policial era visível. Eu realmente fiquei muito preocupado por não termos um detector de armas, vou pedir ao presidente para que se providencie o detector urgentemente”, afirmou Dr. Paulo Siufi.

