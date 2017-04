Deputado pede aumento de investimentos na Saúde do interior do estado

Na sessão desta quinta-feira (06), o líder do Governo na Assembleia Legislativa, deputado Professor Rinaldo (PSDB), encaminhou duas indicações ao Governador Reinaldo Azambuja (PSDB) e ao Secretário de Saúde, Dr. Nelson Tavares, solicitando a ampliação da regionalização da saúde para as regiões Sudoeste e Bolsão.



Para a região do Bolsão, atendendo ao pedido realizado pelo prefeito de Bonito, Odilson Soares (PSDB) e lideranças da região, o deputado solicitou recursos para a implantação de um centro de hemodiálise no Hospital Marechal Rondon, no município de Jardim. A medida aprimorará o atendimento da demanda dos pacientes em tratamento de hemodiálise da região, abrangendo os municípios de Bela Vista, Bonito, Caracol, Guia Lopes da Laguna, Jardim, Nioaque e Porto Murtinho, desta forma, essas pessoas deixariam de precisar deslocar-se até Campo Grande para receberem o atendimento, favorecendo a melhoria da qualidade de vida desses pacientes e suas famílias.



Em relação à região do Bolsão, a indicação foi feita para investimentos na Santa Casa de Misericórdia do município Paranaíba. Os recursos seriam utilizados para a implantação de uma UTI Neonatal, bem como aquisição de aparelhos, equipamentos e ampliação do número de leitos de UTI. A proposição, encaminhada pelo vereador Andrew Robalinho (PMDB), aponta para a necessidade de ampliação dos serviços da Santa Casa do município, bem como a melhora da estrutura do hospital. Embora a Santa Casa seja de responsabilidade do município, Paranaíba, assim como quase todo o país, enfrenta crise financeira, necessitando de ajuda para seu hospital, pois se tornou polo regional, recebendo pacientes de Aparecida do Taboado, Cassilândia, Chapadão do Sul, Costa Rica, Inocência, entre outros.



Para o Professor Rinaldo, “o governador tem feito importantes investimentos na área da saúde. A promessa de regionalização vem de décadas, atravessando vários governos, mas o governador Reinaldo Azambuja tem feito isso sair do papel. Os pedidos que encaminhamos (para Jardim e Paranaíba) justificam-se pela importância destes municípios em suas regiões”



REGIONALIZAÇÃO

O governador Reinaldo Azambuja estabeleceu a saúde como uma de suas prioridades e logo no início do mandato, lançou o Programa “Caravana da Saúde” com o lema “a Caravana passa e a saúde fica”, onde as cidades polos atendidas pela Caravana receberam investimentos em seus hospitais, dando início a um grande processo de regionalização na saúde de Mato Grosso do Sul.

Conforme dados apresentados pelo Governo do Estado, a Caravana da Saúde fez mais de 500 mil procedimentos em 2015 e 2016, além de cerca de 50 mil cirurgias eletivas. A primeira cidade a receber a Caravana foi Coxim, lá o Governo do Estado implantou um centro de hemodiálise com 18 máquinas no Hospital Regional.



Em Dourados, foram feitos 10 novos leitos de UTI no Hospital da Vida, que também recebeu 1 tomógrafo e 3 aparelhos de raios-X Digital. No Hospital Regional de Nova Andradina foram implantados 10 leitos de UTI, já o Hospital Regional de Ponta Porã, além de 10 leitos de UTI, recebeu 1 aparelho de tomografia.



A Santa Casa de Corumbá recebeu investimentos de R$ 4 milhões para obras e equipamentos, com a construção de uma nova unidade com 38 leitos, incluindo a UTI neonatal. O governador também anunciou investimentos de mais de R$ 90 milhões para as obras dos Hospitais Regionais de Dourados e Três Lagoas, que serão concluídas até o ano que vem. No último dia 18, o Governo do Estado liberou R$ 270 mil para a construção de um novo centro cirúrgico e obstétrico para o Hospital da Associação Beneficente Elmíria Silvério Barbosa, de Sidrolândia.



Em Campo Grande foram entregues 10 leitos de UTI neonatal na Maternidade Cândido Mariano, 1 Tomógrafo e 8 leitos de UTI no Hospital de Câncer Alfredo Abrão, 1 aparelho de ressonância magnética e 1 aparelho de hemodinâmica para o Hospital Regional. O Governo também retomou as obras do Hospital do Trauma (previsão de entrega do prédio é julho/2017) e anunciou investimentos R$ 30 milhões para a construção de um Centro Especializado em Reabilitação – ortopedia e neurologia.



Em todo o Estado já foram entregues 70 novos leitos de UTI desde 2015 e todos os 79 municípios de Mato Grosso do Sul receberam um aparelho de Eletrocardiograma com laudo em 24 horas.

