Deputado leva show de mágica para a 4ª Semana do Jovem Empreendedor

Durante a palestra show de Henry Vargas, foi possível perceber a concentração dos jovens em entender a experiência de Henry no universo do empreendedorismo / Divulgação

Entre uma mágica e outra, o ilusionista Henry Vargas prendeu a atenção do público que lotou o plenário da Assembleia Legislativa nesta terça-feira (29), durante a abertura da 4ª Semana Estadual do Jovem Empreendedor. O evento foi instituído no calendário oficial de Mato Grosso do Sul, através da Lei 3.974/10, de autoria do deputado Marcio Fernandes (PMDB).

Defensor do empreendedorismo, o deputado relata a importância em disseminar este tema entre os jovens. “Precisamos plantar a semente do empreendedorismo neles, é um dos maiores objetivos desta semana, mostrar que é possível fazer a diferença com pequenas atitudes, seja para realizar grandes negócios, ou transformar a realidade de uma comunidade”, explica o parlamentar.

Durante a palestra show de Henry Vargas, foi possível perceber a concentração dos jovens em entender a experiência de Henry no universo do empreendedorismo juntamente com os intrigantes truques de mágica, nos quais o jovem iniciou aos 8 anos, e atualmente aos 25 anos, viaja pelo mundo mostrando suas habilidades nesses dois temas.

Em sua palestra show, o palestrante abordou como um dos primeiros passos de um bom empreendedor, a utilização do poder da mente, ao mesmo tempo em que falava sobre o poder que cada um tem de mudar e acreditar que é possível, cartas de baralho imaginariamente eram mudadas de um lugar para o outro, o que agitou os presentes.

Outra apresentação de mágica intrigante, foi no momento em que notas de 100 reais eram multiplicadas nas mãos de uma espectadora, Henry Vargas foi ovacionado e aproveitou o momento para falar sobre sonhos. “Quando você conecta o sonho como um propósito forte, você cria um caminho empreendedor, você vive para aquele propósito independente das dificuldades que irá encontrar, te dá forças a empreender”, finaliza Henry.

Entre os presentes, o Secretário Nacional da Juventude, Assis Filho, que destacou a importância de eventos como este. “É necessário investir nos jovens, esta faixa etária tem tido um grande crescimento em nosso país, eles precisam ser guiados para os melhores caminhos. Parabenizo o deputado por fomentar o empreendedorismo neste Estado”, diz Assis.

Pitches Empreendedores

Foram apresentados no evento, casos de sucesso no empreendedorismo em Mato Grosso do Sul, entre eles: Felipe Todesco com a Todesco Publicidades; os alunos da Escola Estadual Odete Inês Restell Vilas Boas do município de Nioque, com o Sistema de Acompanhamento Estudantil (SAE); Matheus Palhano da BF//MS; Davi Chinzarian da EXP Burger e o próprio deputado Marcio Fernandes com a ProjeBio.

Programação Semana do Jovem Empreendedor

30 de agosto – Chapadão do Sul - CTG

19h – Palestra Show “Empreender para Inovar”, Henry Vargas

20h – Pitches Empreendedores

20h30 – Palestra “O Empreendedorismo e o Agronegócio”, Vidal Subtil de Oliveira Neto

21h – Entrega do Troféu Jovem Empreendedor 2017

31 de agosto – Campo Grande – Assembleia Legislativa

19h – Sessão Solene de Entrega do Troféu Jovem Empreendedor 2017

01 de setembro – Ponta Porã – Centro Internacional de Convenções

19h – Palestra Show “Empreender para Inovar”, Henry Vargas

20h – Pitches Empreendedores

21h – Entrega do Troféu Jovem Empreendedor 2017

Veja Também

Comentários