Deputado homenageia ministro pela sua atuação na defesa agropecuária

Durante a visita do ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi nesta quinta-feira (30) na capital, o deputado Marcio Fernandes (PMDB) aproveitou a solenidade de abertura da 79ª Expogrande para homenagear o ministro pela sua atuação de destaque ao defender o agronegócio brasileiro para o mundo.

Além do diploma de ilustre visitante, o ministro recebeu uma escultura do “Guerreiro Guaicuru” feito pelo artista plástico Anor Mendes, e que representa um dos monumentos mais importantes do Estado, instalado no Parque das Nações Indígenas, uma referência à etnia Guaicurus, que dominava a região antes da colonização.

Deputado destacou a postura do ministro perante a operação “Carne Fraca”, como ágil e eficiente. “Blairo não mediu esforços para reverter o impacto desta operação, foram horas de videoconferências com representantes de vários países para esclarecer e garantir a confiabilidade da carne brasileira”, explica Fernandes, que é presidente da Comissão de Agricultura e Pecuária da Assembleia Legislativa.

CONQUISTA

Durante a agenda do ministro na capital, na inauguração do Biopec (Laboratório de Biossegurança Pecuária), o deputado ressaltou em sua fala o quanto Blairo Maggi tem se mostrado um grande aliado do setor, se referindo a uma conquista intermediada pelo parlamentar neste mês de março, junto ao ministério quanto o credenciamento de laboratórios para diagnóstico de mormo em Mato Grosso do Sul.

“Era inaceitável um Estado movido economicamente pela agropecuária, não ter um laboratório que realizasse exames para diagnóstico do mormo. Hoje temos três laboratórios credenciados em Mato Grosso do Sul, e devemos este avanço ao ministro, que prontamente atendeu este pedido. Afinal além de ser uma preocupação pela praticidade dos criadores, é também pelo fato do mormo ser uma zoonose, ou seja, atinge seres humanos", destaca Marcio Fernandes.

