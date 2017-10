Deputado Felipe Orro recebe Medalha Patrono Penitenciário Senador Ramez Tebet

O evento foi idealizado pela Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário de Mato Grosso do Sul (Agepen) e pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) / Divulgação

O Deputado Estadual Felipe Orro recebeu hoje a Medalha Patrono Penitenciário Senador Ramez Tebet. O evento foi idealizado pela Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário de Mato Grosso do Sul (Agepen) e pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

O evento aconteceu na manhã desta quarta-feira, dia 4 de outubro, no auditório da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems), em Campo Grande.

A proposição do nome de Felipe Orro para receber a medalha foi de Valdimir Ayala Costa, que é Chefe da Diretoria de Ações de Segurança e Custódia e Elaine Arima Xavier Costa.

Valdimir destacou a presença constante de Orro no cenário estadual e seus serviços prestados ao sistema penitenciário de Mato Grosso do Sul. “O Felipe é uma liderança dentro do nosso estado. Ele sempre prestou serviços na área de segurança e esta medalha está em boas mãos, pelo empenho que ele sempre teve com a categoria, me orgulho de ter proposto e aprovado o nome dele para ser agraciado”, disse.

Felipe Orro se disse muito orgulhoso de receber a medalha e destacou ainda que a segurança pública de Mato Grosso do Sul pode contar com ele sempre que necessário. “É uma conquista pessoal que me foi concedida por ações que ajudaram a sociedade. Sempre pauto meu trabalho para beneficiar o cidadão sul-mato-grossense, e não há setor melhor para se investir do que na segurança pública, nesta linha de pensamento venho fazendo minha parte para ajudar”, finalizou.

