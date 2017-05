Deputado Felipe Orro pede reforma urgente em escola de Aquidauana

O Deputado Estadual Felipe Orro atendendo reivindicação, principalmente dos estudantes e dos educadores, da Escola Estadual Professor Antônio Salústio Areias, de Aquidauana, solicita ao governo do estado uma reforma urgente nas instalações do prédio, principalmente do muro, dos banheiros e da cobertura da quadra poliesportiva.

As condições dos itens acima mencionados leva muita preocupação para os envolvidos com a educação do município. A escola encontra-se em péssimas condições estruturais, comprometendo o desenvolvimento pedagógico dos alunos matriculados na instituição de ensino.

Segundo as reclamações, o prédio encontra-se extremamente deteriorado pela ação do tempo, principalmente os muros, os banheiros e a cobertura da quadra poliesportiva, e necessita de uma reforma urgente para a manutenção de um padrão superior e eficiente de ensino.

"Sendo a implantação de uma educação de qualidade, um dos objetivos do Estado, não se pode deixar de atender à solicitação, obra esta que irá beneficiar, não só os alunos da instituição, mas também os profissionais da educação, que vão trabalhar em um ambiente saudável, em condições estruturais favoráveis aos estudos e desenvolvimento dos jovens e infantes", disse Felipe Orro.

