Deputado faz apelo para que Governo convoque agentes penitenciários

O deputado João Grandão (PT) foi à tribuna da Assembleia Legislativa para cobrar urgência na nomeação de 438 agentes penitenciários que já concluíram o estágio obrigatório e agora aguardam ser nomeados. "Faço um apelo ao Governo do Estado, porque são chefes de família, pais que estão desempregados, que abriram mão de seus trabalho, alguns até de outros concursos públicos, fizeram o estágio, mas agora não sabem quando vão tomar posse", explicou, durante a sessão plenária. Alguns agentes estavam no plenário Deputado Júlio Maia nessa terça-feira.

Para Grandão, o Governo precisa se pronunciar o quanto antes, para que os profissionais possam buscar outros trabalhos, se for o caso. Ele lembrou que, atualmente, cada agente em atividade no Estado cuida de 64 detentos, o que qualificou como uma "situação insustentável". "Não tenho dúvidas de que os novos agentes são importantes para o nosso Estado, mas até agora nada do Governo chamá-los".

Como líder do PT na Casa de Leis, o deputado enfatizou que a bancada do partido é solidária aos trabalhadores e buscará obter algum posicionamento por parte do Executivo. Do total dos aprovados no concurso da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), sete são para a área de segurança e custódia, 87 para administração e finanças e 44 para assistência e perícia.

