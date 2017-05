Deputado exige informações do Ministro da Fazenda sobre grandes devedores

O deputado federal Elizeu Dionizio (PSDB/MS) apresentou o Requerimento 2915/2017, no qual exige informações ao Ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, sobre quais empresas são as maiores devedoras da Previdência Social, o porquê de não terem sido adotadas medidas judiciais para cobrar os valores e se as dívidas cobrem o rombo previdenciário. Caso o requerimento não seja atendido em 30 dias, o ministro responde por crime de responsabilidade.

No documento apresentado hoje (04) o parlamentar afirma que as informações são de grande relevância em um momento em que surgem “boatos e informações desencontradas junto à sociedade sobre o valor do déficit da Previdência Social”, destacando que “embora tenham sido divulgados valores por algumas entidades vinculadas aos servidores da Receita Federal, até o momento não houve uma manifestação oficial do Governo federal sobre qual é o verdadeiro valor que empresas devem para a Previdência Social”.

O parlamentar solicita ao ministro que informe qual o valor da dívida das empresas com a previdência, quais são as maiores devedoras, os motivos do Governo federal não exigir o pagamento por vias judiciais e se o valor devido cobriria o déficit previdenciário.

A Constituição Federal e o Regimento da Câmara dos Deputados estipula que o ministro que deixar de responder um requerimento de informações de parlamentar responde por crime de responsabilidade, como determina o artigo 116 do Regimento: “Art. 116. Os pedidos escritos de informação a Ministro de Estado, importando crime de responsabilidade a recusa ou o não atendimento no prazo de trinta dias, bem como a prestação de informações falsas”.

