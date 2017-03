Deputado estadual propõe moratória a produtores rurais de MS

Em decorrência da operação Carne Fraca, desencadeada no último dia 17 de março pela Polícia Federal (PF) em seis estados brasileiros, o 1º secretário da Assembleia Legislativa, deputado Zé Teixeira (DEM), propôs à Superintendência do Banco do Brasil em Mato Grosso do Sul a concessão de moratória de 30 dias nos financiamentos bancários de crédito rural celebrados com os produtores rurais do Estado.

“É um meio de ajudar emergencialmente os produtores, uma vez que em função da operação da Polícia Federal diversos países suspenderam temporariamente a importação da carne bovina. A cadeia produtiva de Mato Grosso do Sul, por meios dos sindicatos rurais e outras entidades representativas, pedem a concessão desta moratória de 30 dias”, destacou o 1º secretário.

Para os deputados estaduais, a repercussão internacional da operação trouxe grandes prejuízos ao Brasil e ao Mato Grosso do Sul. O assunto foi debatido na sessão ordinária de ontem (leia na íntegra aqui). “O nosso País está superando a pior crise da sua história, alicerçado no agronegócio e contando com o trabalho dos produtores rurais. Portanto, não é justo que tenham a imagem maculada pela ação irresponsável e criminosa de alguns. Não é correto que os proprietários afetados pelos embargos internacionais sejam penalizados com as consequências advindas de uma possível inadimplência”, afirmou.

