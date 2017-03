Deputado entrega micro-ônibus que vai transportar alunos em Rio Verde

O deputado estadual Amarildo Cruz estará nesta sexta-feira (10) na cidade de Rio Verde, para participar da solenidade de entrega de um micro-ônibus que atenderá à Secretaria de Assistência Social. O evento acontecerá na Praça das Américas, às 18 horas.

O veículo, no valor de R$ 110 mil, atenderá à Escola de Música Som do Pantanal e o Projeto Conviver. De acordo com o parlamentar, a emenda beneficiará cerca de 30 crianças e adolescentes e 50 idosos. “O veículo com 15 lugares será utilizado para transportar alunos dos dois projetos para apresentações. Iniciativas como estas são de fundamental importância para toda a comunidade, pois tiram crianças e jovens das ruas e oferecem aos idosos atividades que melhoram a qualidade de vida na terceira idade”, comentou.

Em 2016, o deputado Amarildo Cruz contemplou 26 municípios com emendas parlamentares, dividindo os recursos entre 41 entidades de MS, totalizando R$ 1,5 milhão. Os recursos foram destinados para instituições da área de assistência social, educação, saúde e segurança pública.

"As emendas parlamentares nos permitem contribuir de alguma forma com o desenvolvimento dos municípios de Mato Grosso do Sul e isso é extremamente gratificante para nós, deputados estaduais", finalizou o deputado.

