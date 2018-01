Deputado Enelvo Felini ouve demandas de indígenas de Sidrolândia e participa de ato de filiação ao PSDB

Ele também participou de ato de filiação do indígena Vinicio Jorge, na Aldeia Córrego do Meio - Divulgação

A agenda em Sidrolândia foi intensa nesta quarta-feira (10), o deputado Enelvo Felini visitou a Aldeias Lagoinha, Córrego do Meio e Tereré, locais onde pode ouvir as demandas das comunidades indígenas, que salientaram ter necessidade de apoio para desenvolver ações nas áreas de saúde, educação e mesmo na infraestrutura das comunidades. Ele também participou de ato de filiação do indígena Vinicio Jorge, na Aldeia Córrego do Meio.

“Tenho o deputado como um importante companheiro e quero seguir junto, desenvolvendo ações para melhoria da nossa comunidade, município e do Estado”, declarou Vinicio Jorge, que reuniu diversos moradores em sua própria casa, e que puderam testemunhar o ato.

O deputado Enelvo Felini deu as boas-vindas e lembrou da boa relação estabelecida desde os tempos em eu esteve à frente da prefeitura de Sidrolândia. “Temos uma relação muito transparente e este aqui e um local em que me sinto à vontade em visitar e vamos continuar seguindo com toda essa transparência”, disse.





Demandas – A visita às aldeias também foi oportuna para conhecer as demandas dos indígenas. Foi o que ocorreu durante a conversa na Aldeia Lagoinha, onde foi recebido pelo cacique João Cesar Marcelino Gabriel; ex-caciques, Basílio Jorge e Adelor Honorato Lopes, além das lideranças Jurandir Gabriel Lopes, Eliel Gabriel Lopes e Josimar Gabriel.





Na Aldeia Córrego do Meio, o deputado foi recebido pelo cacique Genivaldo Campos e pelas lideranças Otoniel Gabriel e Eliseu Gabriel, enquanto que na Aldeia Tereré, o encontro ocorreu na casa da indígena Ana Batista, onde também estiveram o técnico de enfermagem Josanias Sol e o professor Cícero Figueiredo.

Desde que foi prefeito de Sidrolândia, Enelvo Felini, tem uma atenção dedicada às comunidades indígenas. Depois que deixou a prefeitura e assumiu a Agraer, ele continuou com os olhos voltados às comunidades.





Por meio do Programa PROACIN (Programa de Apoio às Comunidades Indígenas), a Agraer facilitou o acesso distribuindo insumos agrícolas as essas comunidades. O Programa foi implantado durante a gestão de Enelvo Felini. Também participaram das visitas os vereadores Vilma Felini e Valdecir José Carnevalli, além do presidente local do PSDB, Ilson Peres e o vice-presidente, Júnior Felini.