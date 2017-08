Deputado Coronel David visita 9º Batalhão da PM e elogia redução da criminalidade

O deputado Estadual Coronel David (PSC) visitou o 9º Batalhão da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul na manhã desta segunda-feira (7) em Campo Grande. Na ocasião, Coronel David foi recebido pelo Tenente Coronel da PM Wilson Sérgio Monari e discutiu com a corporação pautas relacionadas a valorização da carreira e sobre sua atuação parlamentar, sempre atento a questões voltadas ao interesse dos militares.



“Faço questão de visitar os batalhões e conversar com os policiais sobre as nossas ações no legislativo e o que está sendo feito em relação a melhorias na carreira militar. Estamos avançando num diálogo com o Governo em relação à reestruturação salarial que os policiais almejam, falamos sobre as ações do nosso mandato, as conquistas para a segurança pública, sobretudo para os policiais estaduais. Também aproveitamos a oportunidade para reforçar que temos uma proposta de mudança na legislatura, onde policiais militares e bombeiros devem ter o direito de fazer cursos e se qualificar mesmo respondendo a processos administrativos. Só estamos aguardando o encaminhamento do Executivo para o Legislativo, afim de que a aprovação seja feita. Me coloco sempre à disposição da entidade na qual me orgulho muito em fazer parte há mais de 30 anos e vou continuar o meu trabalho e o meu compromisso em prol da segurança pública de Mato Grosso do Sul no legislativo", destacou Coronel David.



O Tenente Coronel da PM Wilson Sérgio Monari destacou o encontro como importante, considerando o deputado Coronel David um representante atuante nas questões voltadas a corporação. “Vejo essa visita de forma muito positiva, pois sentimos falta de representantes na esfera estadual, federal, e essas visitas demonstram que o deputado está comprometido com a categoria e realmente tem interesse em buscar melhorias por nós e isso faz toda a diferença”, disse o Tenente.



Na oportunidade, o tenente também reforçou a importância da valorização do policial militar, que atua no combate diário contra a criminalidade. “Tivemos uma diminuição considerável em relação a diminuição de 17% dos índices de criminalidade na região do Prosa, 4,5% na região do Segredo em relação ao mesmo período (agosto) ano passado, ou seja, esperamos uma resposta das autoridades em relação a valorização, pois nosso trabalho faz a diferença na vida do cidadão”, frisou Monari.



“Parabenizo o trabalho desses homens e mulheres que atuam incansavelmente contra as ações de bandidos que estão cada vez mais ousados e impunes. Vou continuar buscando melhorias para que os policiais sejam cada vez mais valorizados pelo seu trabalho”, finalizou o deputado.

