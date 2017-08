Deputado reforça mandato participativo percorrendo municípios de MS

O deputado estadual Coronel David (PSC) aproveitou este fim de semana, 26 e 27 de agosto para percorrer vários municípios de Mato Grosso do Sul. Uma das cidades que o parlamentar percorreu, foi Três Lagoas, onde participou da sessão solene de entrega de moções de congratulação e títulos de Cidadão Três-Lagoenses para integrantes da Polícia Militar e Civil, proposta pelo vereador Adriano Rodrigues.



Também visitou o município de Selvíria e Ribas do Rio Pardo para conversar com a população sobre as necessidades locais. “É andando pelo nosso Estado que é possível ver de perto o que as pessoas precisam para viver melhor. Acredito que é este o verdadeiro papel do político, estar próximo a comunidade, ouvir e entender como as coisas funcionam no dia-dia. Podem contar conosco e coloco meu mandato à disposição da população sul-mato-grossense”, frisou Coronel David.

