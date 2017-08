Deputado Coronel David busca recursos para instalar câmeras de segurança em escola no interior de MS

Durante o encontro, a diretora solicitou a colaboração do deputado na viabilização de recursos para investir em infraestrura e principalmente em segurança, com a aquisição de câmeras de videomonitoramento. “Primeiramente gostaria de agradecer a atenção do deputado Coronel David, que sempre foi parceiro da nossa cidade e estamos aqui hoje para discutir investimentos em segurança, já que é a área de atuação do deputado. Sabemos as dificuldades enfrentadas, inclusive somos cobrados para mantermos boas notas no IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), mas a estrutura escolar às vezes não é tão eficiente assim. Independente disso, precisamos investir na segurança dos nossos alunos e professores para garantir um ambiente adequado de ensino, por isso esperamos que o Coronel David nos ajude a instalar câmeras de segurança em nossa escola”, disse a professora.



Como parlamentar, o deputado Coronel David agradeceu a confiança e se comprometeu em estudar formas de concretizar ações em benefício do município, principalmente na área da educação. “Agradeço a presença da diretora da escola, Eliana Maria, que reforçou a confiança depositada em meu trabalho. Tenho um carinho e admiração muito grande por esta cidade e vou trabalhar de forma incansável para desempenhar projetos através de emendas parlamentares afim de que a escola receba essas câmeras, garantindo a segurança e bem-estar dos nossos alunos, pais e professores”, destacou Coronel David.

