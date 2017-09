Deputado solicita convênio para reformar algumas pontes de acesso a Paranaíba

Na indicação apresentada, o parlamentar menciona as pontes sobre os córregos Mucunjá e Militão, localizadas na região dos distritos de Alto Santana e Tamandaré, e a outra, sobre Ribeirão Bonito, que liga os distritos do Alto Santana e Raimundo / Divulgação

Durante a sessão ordinária da Assembleia Legislativa desta quinta-feira (28), o deputado estadual Amarildo Cruz (PT) solicitou ao governador do Estado de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, que pactue com a prefeitura de Paranaíba, um convênio para reformar algumas pontes de acesso no município.

Na indicação apresentada, o parlamentar menciona as pontes sobre os córregos Mucunjá e Militão, localizadas na região dos distritos de Alto Santana e Tamandaré, e a outra, sobre Ribeirão Bonito, que liga os distritos do Alto Santana e Raimundo.

Segundo o parlamentar, a população local reclamada das péssimas condições das pontes que dão acesso aos distritos localizados em zona rural. "Para ter acesso a vários distritos de Paranaíba é necessário atravessar essas pontes. As péssimas condições de conservação colocam em risco veículos, animais e, principalmente, moradores da região que trafegam diariamente por ali. A recuperação dessas pontes são extrema urgência para garantir a segurança dos moradores da região", pontuou Amarildo Cruz.

A indicação apresentada é uma reivindicação antiga dos moradores que chegou ao conhecimento do deputado por meio de ofício encaminhado pela vereadora Sarita. O documento será enviado também ao secretário de Estado de Infraestrutura, Ednei Marcelo Miglioli.

