Deputado Amarildo quer discutir políticas públicas para o Parque dos Poderes na Casa de Leis

Durante sessão plenária desta quarta-feira (2), o segundo Secretário da Assembleia Legislativa do MS, deputado estadual Amarildo Cruz (PT) solicitou ao Prefeito de Campo Grande Marcos Marcello Trad, que inclua a Casa de Leis no cronograma de audiências públicas que formulará a minuta do projeto de lei de revisão do Plano Diretor da capital.

O objetivo, segundo o parlamentar, é discutir e estabelecer políticas públicas para o Parque dos Poderes. "Há uma necessidade urgente em discutir práticas adequadas à ocupação da área urbana do Parque dos Poderes, de modo que as ações não comprometam o local, especialmente a Mata Nativa", pontuou o deputado que ontem se posicionou contra a construção de um novo estacionamento no Tribunal de Justiça do Estado, justamente porque a obra causará grandes impactos ambientais no local. "O Parque dos Poderes possui em sua extensão, regiões de vegetação nativa que precisam de medidas protetivas do Poder Público e não de ações que incentivem o desmatamento, comprometendo a fauna e a flora", finalizou.

A solicitação apresentada durante a sessão foi encaminhada também à Diretora-Presidente da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano - (PLANURB), Berenice Maria Jacob Domingues.

Projeto de Lei cria Complexo de Preservação dos Poderes

Um Projeto de Lei de autoria do deputado Amarildo Cruz, que cria o Complexo de Preservação, Proteção e Recuperação Ambiental dos Poderes do Estado de Mato Grosso do Sul, abrangendo o Parque Estadual do Prosa, o Parque dos Poderes e o Parque das Nações Indígenas, está em tramitação na Assembleia Legislativa e já foi aprovado em 1ª votação.

Veja Também

Comentários