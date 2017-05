Deputado Amarildo Cruz volta a cobrar reparo em trecho da MS 040

Na sessão desta terça-feira (2), o deputado estadual Amarildo Cruz (PT) voltou a cobrar o Governador do Estado, Reinaldo Azambuja, a recuperação asfáltica da rodovia MS 040, no trecho que fica a aproximadamente, 500 metros da entrada do Município de Santa Rita do Pardo. O local danificado fica no sentido de quem vai de Campo Grande para Santa Rita do Pardo.

Esta é a quarta vez que o parlamentar cobra providências do poder púbico para o problema. "Esta não é a primeira vez que solicito ao Governo Estadual, a recuperação asfáltica da Rodovia em questão, visto que muitas vezes sou procurado pelos vereadores e moradores do município, que se queixam da precariedade no local", falou.

O deputado Amarildo Cruz lembrou que o asfalto da MS 040 foi recém construído. "Essa é rota é relativamente nova, no entanto, recebemos com frequência reclamação de moradores e motoristas de má conservação da via, em diferentes trechos. Nossa maior preocupação é em relação aos acidentes que esses buracos têm causado. Espero que os órgãos competentes tomem providências, em atenção a essa antiga reivindicação", completou.

A indicação apresentada será encaminhada também ao Secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Correia Riedel e ao Secretário de Estado de Infraestrutura, Ednei Marcelo Miglioli.

Veja Também

Comentários