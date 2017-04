Deputado Amarildo Cruz volta a cobrar manutenção na Praça do Preto Velho

Na sessão desta quinta-feira (20), o deputado estadual Amarildo Cruz (PT) solicitou ao Prefeito de Campo Grande, Marcos Marcello Trad, a revitalização da Praça do Preto Velho, localizada no Jardim Paulista.

O pedido de manutenção abrange a pintura da quadra de esportes, manutenção das traves, das tabelas de basquetebol e das luminárias, conserto dos alambrados da quadra e do entorno da praça, limpeza e poda dos gramados e manutenção da estátua do Preto Velho.

"Essa é uma praça bastante frequentada por moradores, entre adultos, idosos e jovens da região. No entanto, a falta de conservação tem impedido sua utilização, principalmente por gerar insegurança devido à falta de iluminação e mato alto em toda a sua extensão", argumentou o parlamentar, lembrando que a manutenção na iluminação do local foi solicitada, recentemente, em virtude de um evento promovido pela Federação dos Cultos Afro-Brasileiros e Ameríndios de Mato Grosso do Sul (Fecams).

A presente indicação será encaminhada também ao Secretário Municipal de Infraestrutura, Transporte e Habitação, Rudi Fiorese.

Veja Também

Comentários