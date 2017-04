Deputado Amarildo Cruz pede criação da Frente Parlamentar para a Promoção da Igualdade Étnico-Racial de MS

O deputado estadual Amarildo Cruz (PT) apresentou hoje (19) requerimento à Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, solicitando a criação da Frente Parlamentar para a Promoção da Igualdade Étnico-Racial no Estado do Mato Grosso do Sul.

Conforme o parlamentar, o objetivo é defender e promover com afinco a igualdade racial, por meio de mecanismos concretos de inclusão dos grupos étnico-raciais, nas áreas essenciais da vida, como educação, saúde, acesso ao mercado de trabalho, cultura e lazer.

“A Frente Parlamentar para a Promoção da Igualdade Étnico-Racial no Estado do Mato Grosso do Sul terá caráter suprapartidário, tendo por objetivo reunir todos os parlamentares da Casa de Leis em defesa da Igualdade Racial e do Combate ao Racismo”, falou o deputado.

Ainda segundo o autor da proposta, a criação desta Frente Parlamentar promoverá debates sobre as principais questões relativas à discriminação racial, considerando toda distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica que possa anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício, em igualdade de condições, de direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural ou em qualquer outro campo da vida pública ou privada.

Veja Também

Comentários