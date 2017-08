Deputado Amarildo cruz pede a conclusão de área de lazer no Jardim das Virtudes

De acordo com informações de moradores da região, na área está sendo construída uma praça, com pista para caminhada e outras atividades para atender a comunidade. No entanto, a demora na conclusão tem feito do local um grande depósito para lixos / Divulgação

O deputado estadual Amarildo Cruz (PT) solicitou hoje (30) ao prefeito de Campo Grande, Marcos Marcello Trad, que as obras do espaço destinado a área de lazer do Bairro Jardim das Virtudes sejam concluídas.

"De acordo com informações de moradores da região, na área está sendo construída uma praça, com pista para caminhada e outras atividades para atender a comunidade. No entanto, a demora na conclusão tem feito do local um grande depósito para lixos, colocando a saúde da população em risco, além de adiar o início das atividades de lazer", falou o parlamentar.

A indicação apresentada durante o pequeno expediente da Assembleia Legislativa será encaminhada também ao Secretário Municipal de Infraestrutura, Transporte e Habitação, Rudi Fiorese.

