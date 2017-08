Deputado Amarildo Cruz entrega equipamentos novos em hospital de Três Lagoas

Nesta quinta-feira (10) o deputado estadual Amarildo Cruz (PT) estará no município de Três Lagoas, onde fará a entrega de equipamentos para atender o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora.

O recurso de R$ 30 mil é objeto de emenda parlamentar, referente ao ano de 2016 e foi utilizado para comprar cadeiras de roda, macas e guindaste de elevação. "São equipamentos importantes, essenciais e que estavam em falta no hospital. Tenho certeza que farão grande diferença no atendimento dos pacientes não só de Três Lagoas, mas de toda a região", falou o deputado.



Em 2016, Amarildo Cruz contemplou 26 municípios com emendas parlamentares, dividindo os recursos entre 41 entidades de Mato Grosso do Sul. Totalizando R$ 1,5 milhão, os recursos foram distribuídos para instituições da área de assistência social, educação, saúde e segurança pública, sempre atendendo locais de mais demandas.



"As emendas parlamentares são ferramentas importantes que nos permitem contribuir de alguma forma com o desenvolvimento do Estado. Infelizmente, com valor que temos disponível não é possível atender aos 79 municípios. Por isso, procuro entender quais são os locais mais necessitados para que o recurso seja distribuído de maneira justa e que atenda, principalmente, a população mais carente", finalizou o parlamentar.?



Veja Também

Comentários