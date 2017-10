Deputado Amarildo Cruz cobra unidade dos bombeiros em Santa Rita do Pardo

O deputado Amarildo Cruz lembrou que a reivindicação da população chegou ao seu conhecimento por meio de ofício da Câmara Municipal de Vereadores e ressaltou ainda que depois da construção da rodovia MS-040 - Divulgação

Visando garantir segurança e socorro em tempo hábil à população de Santa Rita do Pardo, o segundo secretário da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado estadual Amarildo Cruz (PT) solicitou hoje (24) ao governador do Estado, Reinaldo Azambuja e ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, José Carlos Barbosa, a instalação de um destacamento do Corpo de Bombeiros.

Na indicação apresentada durante a sessão ordinária, o parlamentar ressaltou que as ocorrências do município são atendidas pela unidade do Bombeiro Militar localizada em Bataguassu, município vizinho, que fica a cerca de 70 quilômetros de distância.

"Essa é uma situação bastante preocupante, porque dependendo da gravidade da ocorrência, o tempo de deslocamento pode ser determinante para salvar vidas. Portanto, a instalação de uma unidade da corporação em Santa Rita do Pardo é imprescindível".

O deputado Amarildo Cruz lembrou que a reivindicação da população chegou ao seu conhecimento por meio de ofício da Câmara Municipal de Vereadores e ressaltou ainda que depois da construção da rodovia MS-040, que dá acesso ao estado de São Paulo, o tráfego de veículos aumentou consideravelmente e como consequência, o número de acidentes também, tornado ainda mais necessária a instalação da unidade dos Bombeiros Militares em Santa Rita do Pardo. "Os vereadores externaram preocupação com a atual situação e pediram o nosso apoio para resolver essa demanda. Acredito que com ação simples e boa vontade, o governo do estado atenderá a esse pedido da população santa-ritense", falou o deputado.