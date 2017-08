Deputado Amarido quer manter uma Zona Eleitoral em Ponta Porã

Na Sessão desta quarta-feira o deputado Amarildo Cruz (PT) solicitou ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Ministro Gilmar Ferreira Mendes, que reconsidere a resolução sobre critérios para manter uma Zona Eleitoral, em especial a 52ª localizada no município de Ponta Porã.

De acordo com a resolução as zonas eleitorais que não se enquadrarem às normas serão extintas, obedecendo tal determinação. “Recebi a manifestação de vereadores de Ponta Porã que estão preocupados com a situação, uma vez que se extinta acarretará em acúmulos de demandas ocasionando prejuízos aos jurisdicionados daquela região”, afirma o deputado.

Atualmente o município de Ponta Porã conta com dois cartórios eleitorais em funcionamento, onde atente também as cidades de Antônio João, Aral Moreira e Laguna Caarapã, e está em implantação o cadastramento biométrico objetivando maior segurança na identificação dos eleitores.

Veja Também

Comentários