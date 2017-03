Deputada Grazielle Machado firma parceria entre Assembleia Legislativa e a Uniderp

A Assembleia Legislativa vai iniciar o mês de março com uma grande conquista aos seus funcionários que almejam cursar graduação no ensino superior, principalmente para aqueles com menor poder aquisitivo. A parceria foi anunciada durante a manhã de hoje (28/03) na Casa de Leis em sessão ordinária pela deputada estadual Grazielle Machado (PR), responsável pelo convênio.

Conforme Grazielle, a deputada que viabilizou a parceria, serão 100 bolsas de estudos com 50% de desconto em todos os cursos oferecidos pela a instituição, exceto medicina. Os funcionários e seus dependentes terão a oportunidade de realizar o vestibular nas dependências da Assembleia Legislativa.

Em seu pronunciamento no plenário, a parlamentar disse que é um grande avanço para o Poder Legislativo de Mato Grosso Sul e convocou uma reunião para a próxima semana, com o presidente da Casa para formalizar o convênio. “Antes de me tornar deputada fui professora por muitos anos e sei da importância do estudo na vida de cada pessoa. A luta por uma educação de qualidade para nosso Estado é algo contínuo em meu mandato, mas hoje sinto-me muito feliz em contribuir para a qualificação daqueles que estão dia dia ajudando os 24 deputados a desempenhar seus mandatos com eficiência e dedicação,”

Veja Também

Comentários