Deputada Grazielle Machado cobra transparência na lista de matrícula para os Ceinfs em Campo Grande

Nesta quinta-feira (15), a deputada estadual Grazielle Machado (PR), usou a tribuna no grande expediente durante sessão ordinária na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul e cobrou transparência e critérios adotados na lista de espera nos Ceinfs (Centro de Educação Infantil de Campo Grande) para as crianças que realizam a matrícula e pretendem e são contempladas com a vaga.

Conforme Grazielle Machado, já recebeu várias reclamações de mães que fizeram a matrícula dos filhos para o ano de 2018, foram contemplados com a vaga e não foram chamados. Ela relatou a situação de uma mãe que à procurou e contou que seu filho foi contemplado e estava na lista em oitavo lugar e não foi chamado, sendo que outros que estavam bem mais a frente na lista foram convocados.

“Entendo que a demanda das mães a procura dos Ceinfs para acomodar seus filhos aumenta a cada dia, porém para aqueles que já estão com seus nomes na lista dos contemplados precisam ter o direito de receber o beneficio. Acredito que o Ceinf é muito mais que uma unidade educacional, é um abrigo para milhares de mães que necessitam deixar os filhos numa creche enquanto precisam trabalhar”, defende a deputada.

A deputada finalizou seu pronunciamento pedindo mais atenção ao Ministério Público e mencionou que está tentando marcar uma audiência com o prefeito para discutir o assunto.