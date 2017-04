Deputada Antonieta Amorim pede melhorias em Campo Grande

As indicações serão encaminhadas à Prefeitura Municipal de Campo Grande e à Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Habitação / Divulgação

A Deputada Estadual Antonieta Amorim (PMDB) solicitou na sessão desta terça-feira melhorias em cinco bairros de Campo Grande. Os bairros indicados foram o Cristo Redentor, Tijuca, Dom Antônio Barbosa, Jardim Porto Galo e Jardim Botânico. As indicações entregues em plenário pedem a manutenção de vias, com limpeza, patrolamento, cascalhamento, instalação de ponto de ônibus, remoção de entulhos, entre outras ações solicitadas por moradores.

Segundo a deputada, as indicações foram motivadas pelo grande número de solicitações feitas por moradores. “O respeito e o carinho que tenho por esta Capital motivam essas indicações, pois a cidade passou por quatro anos de abandono. Agora, com minhas indicações e apoio do atual prefeito, buscamos a recuperação da cidade, procurando soluções para os problemas mais urgentes”.

As indicações serão encaminhadas à Prefeitura Municipal de Campo Grande e à Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Habitação.

